Auch das Thema Migration kam zur Sprache: Scholz sagte, die Bundesregierung wolle die irreguläre Migration nach Deutschland begrenzen. Gleichzeitig sollten all die »Babyboomer«, die in Rente gingen, ersetzt werden können. Bei der Migration nach Scholz auch die EU-Staaten in die Pflicht. »Wir sind auf Solidarität im Umgang miteinander angewiesen«, so der Kanzler. Das werde »immer besser verstanden«, fügt er mit Blick auf den Kompromiss zur Verteilung der Flüchtlinge hinzu.