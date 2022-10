Zwei Klimaaktivistinnen hatten sich am Sonntag im Berliner Museum für Naturkunde an Metallstäbe unter Dinosaurierskeletten geklebt. Die zwei Frauen im Alter von 34 und 42 Jahren wurden von den Stangen gelöst und in Polizeigewahrsam genommen. Es seien Anzeigen und Strafanträge wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung gestellt worden. Klimaaktivisten hatten zuletzt immer wieder mit umstrittenen Aktionen für Diskussionen gesorgt. Sie behinderten etwa regelmäßig den Straßenverkehr in Berlin. Auch Museen wurden angegriffen.

»Das ist Sachbeschädigung«

»Die beiden Aktivistinnen sind sehr respektvoll mit ihrem Anliegen und unserem Haus umgegangen. Die haben sich nicht an die Objekte sondern an die Halterung für die Objekte geklebt«, sagte Vogel am Montag. »Da ist natürlich was hängen geblieben. Und das ist Sachbeschädigung.«