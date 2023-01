Nicht geäußert hatte sich Scholz zunächst zur Paritätsfrage: Der Kanzler hatte zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, in der Gesellschaft machten Männer und Frauen jeweils die Hälfte aus – und deshalb müssten Frauen auch die Hälfte der Macht haben. In der Ampelkoalition waren schon vor Bekanntwerden der Neubesetzung auch in der SPD Stimmen laut geworden, die Parität müsse weiterhin gewahrt bleiben. Nun geht das zuvor von einer Frau geführte Verteidigungsministerium an einen Mann. Sollte Scholz die Parität beibehalten wollen, wäre eine weitere Kabinettsumbildung notwendig.