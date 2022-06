Demnach befürworten 54 Prozent, dass der Kanzler in die Ukraine fahren will. Lediglich 28 Prozent gaben an, sie hielten diesen Weg für falsch. 18 Prozent sind unentschieden. Besonders bei der Anhängerschaft der Grünen kommt der geplante Besuch gut an. Hier befürworten 81 Prozent der Befragten, dass Scholz in die Ukraine fliegt. Bei der SPD-Anhängerschaft sind es 69 Prozent.