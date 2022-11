Demnach würden zwei Drittel der Bevölkerung eine Reise von Scholz ins WM-Land negativ bewerten (50 Prozent »sehr negativ«, 17 Prozent »eher negativ«). Dagegen würden gerade einmal 12 Prozent einen Trip des Regierungschefs in den Wüstenstaat als positiv erachten.

Leichte Unterschiede gibt es beim Blick auf Ost und West. In Ostdeutschland fände eine WM-Reise des Kanzlers etwas mehr Anklang – 19 Prozent würden sie hier befürworten. Allerdings lehnt auch in Ostdeutschland eine klare Mehrheit der Befragten (57 Prozent) einen Besuch des Kanzlers in Katar ab.