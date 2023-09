Wahlkampftermine am Wochenende abgesagt

Seine anstehenden Termine wird der Kanzler nach Auskunft des Regierungssprechers wahrnehmen – unter anderem einen Besuch des St. Michael-Jahresempfangs der Deutschen Bischofskonferenz am Montagabend sowie die Eröffnung der Automesse IAA am Dienstag in München. Nach dem Unfall hatte Scholz am Wochenende Wahlkampftermine in Hessen abgesagt, dort wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Scholz’ Innenministerin Nancy Faeser ist SPD-Spitzenkandidatin.