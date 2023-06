Baerbock verteidigte dies auf Nachfrage nun. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 habe die Bundesregierung im Sicherheitskabinett getagt. Dort habe sich gezeigt, dass man in kritischen Momenten vertrauensvoll zusammenzukommen und entscheiden könne. Dies werde auch in Zukunft fortgeführt, nicht nur in Verteidigungsfragen, sondern etwa bei Cybersicherheit oder in Fragen des Katastrophenschutzes.

Kritik gab es schon im Vorfeld von den Ländern. Sie monierten, nicht an den Beratungen beteiligt worden zu sein. »Wenn die Bundesregierung ein ernsthaftes Interesse daran hätte, eine zukunftsweisende Sicherheitsstrategie zu entwickeln, so hätte sie die Länder in geeigneter Form über die fachlichen Arbeitskreise der Innenministerkonferenz beteiligen müssen«, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), Sprecher der unionsgeführten Innenministerien. Dies sei trotz mehrmaliger Aufforderung über die Innenministerkonferenz bis zuletzt nicht erfolgt.