Eigentlich sollte die Nationale Sicherheitsstrategie schon viel früher vorgestellt werden, bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar. Doch hinter den Kulissen gab es immer wieder Kompetenzgerangel, insbesondere zwischen Kanzleramt und Außenministerium.

Insbesondere in der Frage eines Nationalen Sicherheitsrates als Schaltstelle in der Regierung fand man nicht zueinander. Das Auswärtige Amt fürchtete, an Einfluss zu verlieren, wenn das Kanzleramt die Federführung in dem Gremium übernimmt. So bleiben die Strukturen, wie sie sind.

Kritik gab es auch schon im Vorfeld von den Ländern. Sie monierten, nicht an den Beratungen beteiligt worden zu sein. »Wenn die Bundesregierung ein ernsthaftes Interesse daran hätte, eine zukunftsweisende Sicherheitsstrategie zu entwickeln, so hätte sie die Länder in geeigneter Form über die fachlichen Arbeitskreise der Innenministerkonferenz beteiligen müssen«, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), Sprecher der unionsgeführten Innenministerien. Dies sei trotz mehrmaliger Aufforderung über die Innenministerkonferenz bis zuletzt nicht erfolgt.