Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich vor die in die Kritik geratene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) gestellt. Auf die Frage, ob sie eine Belastung für seine Regierung sei, sagte Scholz in einem Interview dem Nachrichtenportal »t-online« : »Ich bin sehr sicher: Wenn man in drei Jahren auf die Wahlperiode zurückblickt, wird es heißen: ›Sie ist die Verteidigungsministerin, die dafür gesorgt hat, dass die Bundeswehr endlich ordentlich ausgestattet ist.‹« Auf die Feststellung, dass dies eine kühne Prognose sei, entgegnete der Kanzler: »Nein«.

Lambrecht hatte in einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland Mitte April ihren 21-jährigen Sohn mitgenommen, ohne dass dieser an dem Militärbesuch selbst teilnahm. Am nächsten Tag und nach einer Hotelübernachtung ging es mit Auto und Personenschützern auf die nahe Insel Sylt.

Lambrecht hatte am Mittwoch Verständnis für öffentliche Kritik an dem Mitflug geäußert. Zugleich kündigte sie Konsequenzen an, damit solche Vorwürfe künftig nicht mehr möglich seien. Details nannte sie nicht. Das Verteidigungsministerium hatte darauf verwiesen, dass Lambrecht den Flug regelkonform beantragt und die Kosten voll übernommen habe. Die SPD-Verteidigungsministerin steht allerdings nicht nur wegen des Helikopterflugs mit ihrem Sohn in der Kritik. Ihr wird auch vorgeworfen, dringende Reformen im Ministerium bislang noch nicht angeschoben zu haben, etwa beim Beschaffungswesen. Auch zur Bundeswehr und ihren Soldatinnen und Soldaten fehle ihr die Nähe.

Für den schlechten Zustand der Bundeswehr insgesamt gab der SPD-Kanzler in dem Interview der Union die Schuld. »Die schlechte Zeit für die Bundeswehr hat vor gut zehn Jahren begonnen«, sagte Scholz. »Damals hieß der Verteidigungsminister Guttenberg und kam von der CSU, der Finanzminister hieß Schäuble und kam von der CDU, und die Kanzlerin hieß Merkel, ebenfalls CDU.« Diese drei Politiker hätten »einen radikalen Sparkurs« für die Bundeswehr beschlossen, so Scholz. Besser sei es ab 2013 geworden, als die SPD wieder in der Regierung gewesen sei, »und richtig gut wurde es von 2018 an«, als mit ihm selbst wieder ein Sozialdemokrat Finanzminister gewesen sei.

Scholz sprach auch über den russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei dem er auch zweieinhalb Monate nach Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine keinen Sinneswandel entdecken könne. Dabei sei klar, dass Russland keines seiner zu Beginn genannten Kriegsziele erreicht habe. Die Ukraine sei nicht erobert worden, sondern verteidige sich mit viel Geschick, Mut und Aufopferungswillen. Das russische Militär selbst habe erhebliche Verluste erlitten, weit mehr als in den zehn Jahren des Afghanistanfeldzugs der Sowjetunion. »Für Putins wahnwitzige Idee, das russische Imperium vergrößern zu wollen, zahlen Russland und die ganze Welt gerade einen sehr hohen Preis«, sagte Scholz. »Langsam sollte Putin klar werden, dass ein Ausweg aus dieser Situation nur über eine Verständigung mit der Ukraine führt.« Eine solche Vereinbarung könne aber kein Diktatfrieden Russlands sein. Scholz hatte am Freitag mehr als eine Stunde lang mit Putin telefoniert.