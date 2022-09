Kanzler Scholz positiv auf Corona getestet

Der Kanzler war am Wochenende zu einer mehrtägigen Reise an den Golf aufgebrochen, vor allem um Energiefragenzu klären. Scholz war zu Gesprächen in Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Der Kanzler betonte am Sonntag in Abu Dhabi die Wichtigkeit, auf möglichst viele Anbieter zu setzen. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten »wird uns sicherlich nicht wieder passieren«, sagte er mit Blick auf Russland.