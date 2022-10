Die Grünen hingegen stimmten auf ihrem Bundesparteitag am Freitagabend in Bonn mit klarer Mehrheit dafür, die beiden süddeutschen AKWs Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg bis zum 15. April kommenden Jahres in einer Reserve zu halten und bei Bedarf weiter für die Stromerzeugung nutzen zu wollen. Das dritte AKW im niedersächsischen Emsland soll nach dem Willen der Grünen indes zum 1. Januar 2023 wie geplant abgeschaltet werden.