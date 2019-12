Finanzminister Scholz kann sich Abkehr von schwarzer Null vorstellen

Die neue SPD-Parteispitze will künftig wieder mehr in die Infrastruktur des Landes investieren. Diesen Kurs haben Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken den Sozialdemokraten auf dem vergangenen Parteitag verordnet. Dafür könnte auch die schwarze Null geopfert werden, für die SPD-Finanzminister Olaf Scholz bisher eigentlich stand. Der äußerte sich jetzt in einem Interview dazu - und zeigte sich für mehr Schulden offen.

Ein Festhalten an der schwarzen Null sieht der Finanzminister nicht als zwingenden Grundsatz der Haushaltspolitik. Er stellte sich in der Wochenzeitung "Die Zeit" ausdrücklich hinter den Beschluss des SPD-Parteitags vom Wochenende, wonach Zukunftsinvestitionen "nicht an dogmatischen Positionen wie Schäubles schwarzer Null scheitern dürften". "Der Satz gefällt mir", sagte Scholz dazu.

"Investitionen in die Infrastruktur und damit in die Zukunft unseres Landes sind auch dann nötig, wenn die Steuereinnahmen sinken. Das habe ich immer gesagt", hob der Finanzminister weiter hervor. "Es wäre falsch, in einer Wirtschaftskrise die Investitionen zurückzufahren." Genau dies sei in der Vergangenheit immer wieder passiert, aber "das wird es mit mir nicht geben".

Scholz nannte als vorrangiges Ziel, "dass wir die hoch verschuldeten Kommunen in die Lage versetzen, wieder investieren zu können". Diese müssten dafür entschuldet werden. Der Verzicht auf neue Schulden im Bundeshaushalt war ein strikter Grundsatz des früheren Finanzministers Wolfgang Schäuble (CDU) gewesen, den Scholz nach seinem Amtsantritt 2018 zunächst übernommen hatte.

"Ich glaube, viele finden ganz gut, was ich mache"

Die Forderung nach einem milliardenschweren Investitionsprogramm war eine der Forderungen des SPD-Parteitages, über die die Sozialdemokraten nun mit der Union verhandeln wollen. Scholz sagte, er sehe diesen Gesprächen mit Zuversicht entgegen. "Es werden keine Ultimaten gestellt oder rote Linien gezogen. Wir sind nicht auf einem Basar, sondern in einer Regierung", sagte der Finanzminister.

Er stellte auch klar, dass er nach dem Führungswechsel in der SPD keinen Grund sehe, sein Ministeramt aufzugeben. "Ich glaube, viele finden ganz gut, was ich mache. Und dass ich der bin, der ich bin", sagte er der "Zeit".

Auf dem Parteitag waren Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue SPD-Vorsitzende gewählt worden. Beide werden anders als Scholz dem linken Parteiflügel zugerechnet. Sie hatten sich zuvor in einer Mitgliederbefragung gegen Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz durchgesetzt. Geywitz ist nun Parteivize, Scholz hatte nach der Niederlage auf eine Kandidatur für ein Parteiamt verzichtet.