Die Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens in die Militärallianz. Ankara kritisiert, dass der schwedische Sicherheitsapparat antimuslimische Vorfälle nicht verhindere. Kürzlich war in Schweden während einer Demonstration erneut ein Koran verbrannt worden, was in der muslimischen Welt für Empörung sorgte. Auch stört sich Erdoğan daran, dass Schweden PKK-Anhängern und kurdische Aktivisten Unterschlupf gewähre, die PKK gilt in der Türkei als Terrorgruppe.

Schleppende Aufnahme

Schweden will seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Teil der Nato werden. Erst vergangenen Monat hatte das Oberste Gericht in Stockholm die erste Auslieferung eines PKK-Anhängers an die Türkei genehmigt.