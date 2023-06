In Jagel informierte sich der Kanzler vor Ort über das Luftwaffenmanöver, an dem rund 10.000 Soldaten aus 25 Ländern beteiligt sind. 250 Flugzeuge, darunter etliche Eurofighter, sind bei »Air Defender 2023« in drei Lufträumen über Deutschland unterwegs (mehr zu dem Luftwaffenmanöver erfahren Sie hier ). Geübt wird die Abwehr eines Angriffs eines fiktiven östlichen Bündnisses auf den Hafen in Rostock. Das Manöver begann am Montag und dauert noch bis zum 23. Juni.