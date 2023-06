»Wenn die SPD schon jetzt einen reduzierten Fragen­katalog vorsieht, werden wir in jedem Fall in Karlsruhe klagen«

In der Union zeigt man sich erstaunt über die Festlegung der SPD, an der offenbar auch die Anhörung von Sachverständigen zum Untersuchungsauftrag nichts ändern wird. Sie soll vom Geschäftsordnungsausschuss am 15. Juni beschlossen werden, um diese dann in dem Gremium am 22. Juni zu befragen.