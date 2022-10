Bei dem Telefonat sprachen Meloni und Scholz nach Angaben der Regierungschefin in Rom konkret über die Energiekrise, Fragen der Migration in Europa und das wirtschaftliche Wachstum. Meloni habe die Wichtigkeit einer gemeinsamen europäischen Strategie im Kampf gegen die steigenden Energiekosten hervorgehoben, hieß es. In den vergangenen Wochen hatten Italien und andere europäische Länder Kritik an gewissen Maßnahmen Deutschlands geübt. Diese werten sie in der Krise als nicht solidarisch.