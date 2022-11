Chinesische Staatszeitung formuliert Erwartungen an Scholz

Vor dem Besuch von Scholz in Peking hat die staatliche chinesische Presse ihrerseits Erwartungen an den deutschen Regierungschef formuliert. »Um die Reise zu einem Erfolg zu machen, muss er sich auf pragmatische Kooperation konzentrieren und nicht auf Geopolitik – ungeachtet des Drucks radikaler westlicher Politiker und Medien«, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Kommentar der nationalistisch ausgerichteten staatlichen Zeitung »Global Times«.

Als Beispiele für »Geopolitik« nennt das Pekinger Blatt in dem Artikel die westliche Forderung nach einer Öffnung des chinesischen Markts, nach Sanktionen gegen Russland oder Kritik an Menschenrechten. Die Staatszeitung warnte ausdrücklich vor offener Kritik der Deutschen an den chinesischen Gastgebern.