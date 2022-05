»Es war eine verschenkte Möglichkeit. Aus einem so großen Termin mit so viel Öffentlichkeit hätte er mehr machen sollen.« In der neuen Episode von SPIEGEL Daily spricht Dirk Kurbjuweit über die Fernsehansprache des Bundeskanzlers. Warum fehlte Empathie mit den Menschen in der Ukraine? Warum spricht Scholz nicht deutlicher über die Gründe seiner Politik? Was hat er gesagt, wo hat er Lücken gelassen?