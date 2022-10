Deutlicher wurde NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU). »Die Bundesregierung hat heute trotz der konstruktiven Einstellung der Länder kaum Kompromissbereitschaft in ganz wesentlichen Fragen erkennen lassen«, sagte Wüst. Insbesondere bei der Lastenverteilung zwischen Ländern und Bund sei die Bundesregierung »nicht ansatzweise ausreichend entgegengekommen«. Man sei nur wenige Schritte vorangekommen. Aus Sicht vieler Länder sei das im Ergebnis einfach zu wenig.

Ähnlich äußerten sich Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), der von einer Enttäuschung sprach. Und Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) monierte, der Bund habe keine der jetzt wichtigen Fragen beantworten können. »«Angesichts der wirklich schwierigen Lage, in der wir uns in Deutschland befinden, mit großer Unsicherheit in der Bevölkerung, hätte ich erwartet, dass der Bund mit sehr viel konkreteren Vorstellungen in diese Konferenz rein geht.«