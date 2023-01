So gesehen beeinflusst der Westen die ukrainische Kriegsführung sehr wohl, und zwar nach dem Motto: unser Zeug, unsere Regeln. Die USA, Deutschland und etliche andere haben in Wort und Tat Partei genommen und sich damit zur Partei gemacht in diesem Krieg. Das war, Himmel, absolut richtig und das Mindeste, was man für die Ukrainer tun konnte.