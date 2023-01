Beide waren am Sonntag gemeinsam mit ihren Ministerinnen und Ministern zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags in Paris zusammengekommen. Der Vertrag soll die besondere Freundschaft von Frankreich und Deutschland besiegeln, die Länder seien für ihn wie »zwei Seelen in einer Brust«, sagte Macron beim Festakt in der Pariser Sorbonne-Universität. Noch 1984 wurden solche Treffen weniger kuschelig, aber nicht weniger verbunden inszeniert: Helmut Kohl und François Mitterrand gedachten damals Hand in Hand den in den Weltkriegen gefallenen Soldaten beider Länder auf dem französischen Nationalfriedhof Douamont.