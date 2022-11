Friedrich Merz, CDU/CSU:

»Herr Bundeskanzler, vor neun Monaten hatten Sie die Chance, vielleicht sogar die historische Chance, dieses Land wirklich grundlegend zum Besseren hin zu verändern. Sie haben diese Chance nicht genutzt. Und wahrscheinlich werden Sie, nach menschlichem Ermessen jedenfalls, eine solche Chance auch nicht wieder bekommen.«

Das Urteil von Unionschef Friedrich Merz über fast ein Jahr Ampelkoalition fällt harsch aus – wenig verwunderlich, in der Generaldebatte im Bundestag wird es traditionell grundsätzlich. In diesem Jahr macht die Energiekrise den großen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition noch brisanter.

Friedrich Merz, CDU/CSU:

»Seit dem Sommer dieses Jahres sehen wir nun eine erhebliche Verknappung der Energieversorgung unseres Landes. Und mit dieser Verknappung sind drastische Preiserhöhungen verbunden. Wenn die deutsche Regierung darauf rechtzeitig, konsequent und vor allem mit den richtigen Instrumenten reagiert hätte, dann wären die Preise immer noch deutlich höher als vor dem Krieg. Aber dann wäre es nicht zu solchen Preisausschlägen gekommen, wie wir sie seit einigen Monaten sehen.«

Merz spricht zuerst, Scholz ist danach dran – so sieht es das Protokoll vor. Und der Kanzler-Konter hat es in sich:

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrter Herr Merz. Als ich Ihnen gerade zugehört habe, musste ich an Alice im Wunderland denken. Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein. Und umgekehrt, was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, dass alles verschwimmt. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.«

Die Generaldebatte schwenkt traditionell alle wichtigen Themen ab: Sicherheitspolitik, Energie- und Klimakrise, Entlastungspakete und natürlich die Wirtschaft. Für den Oppositionsführer ist klar: die Regierung versagt auf ganzer Linie.

Friedrich Merz, CDU/CSU:

»Nun kann man das Ganze abhaken, meine Damen und Herren, unter dem Stichwort handwerklich miserables Regierungshandeln. Das ist dann eben so, Sie können es vielleicht nicht besser. Das ändert sich wahrscheinlich auch nicht. Das Tragische daran ist nur, dass die Lage für Millionen von Haushalten und Menschen in diesem Land von Tag zu Tag schwieriger wird. Dass viele Menschen heute am Ende des Monats nicht wissen, wie sie das Ende des Monats erreichen sollen und das vielen Unternehmen mittlerweile … Wenn sie das bestreiten, dann nehmen sie große Teile dessen, was im Lande stattfindet, offensichtlich nicht mehr wahr!«

Olaf Scholz weist die Kritik entschieden zurück. Die Ampel habe viele Versäumnisse von der CDU-geführten Regierung geerbt. Trotzdem habe sie die gegenwärtige Krise im Griff.

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Diese Bundesregierung räumt auf mit all diesen Versäumnissen und dass trotz Ukraine Krieg, trotz Pandemie, trotz Energiekrise, trotz gestörter Lieferketten und weltweiter Inflation. (…) Unser Land braucht Veränderung. Ein bloßes Weiter so ist keine Option. Ich habe Sie absichtlich angeguckt. Die Partei des Weiter so sitzt jetzt in der Opposition und da gehört sie auch hin.«

Auch im Streit um Details wird immer wieder deutlich: Friedrich Merz und Olaf Scholz haben nicht nur unterschiedliche Vorstellungen davon, was die deutsche Bevölkerung will und braucht – über allem steht immer die Machtfrage.

Friedrich Merz, CDU/CSU:

»Sie versprechen eine Energiekostenpauschale und vergessen im ersten Durchgang die Studentinnen und Studenten und die Rentnerinnen und Rentner. Dann holen Sie diese Zahlungen an die Rentnerinnen und Rentner nach und Sie können bis zum heutigen Tag die Frage nicht beantworten, ob diese Zahlungen an die Rentner denn steuerpflichtig sind oder nicht. Was ist das denn für eine Gesetzgebung, die Sie hier machen?«

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Sie reden von Entlastungen, aber stimmen dagegen. Wir setzen Entlastung um. Und dann höre ich, dass Sie, Herr Merz, sich beim CDU-Parteitag hinstellen und allen Ernstes behaupten, nicht die letzten 16 Jahre CDU-geführter Bundesregierung seien das Problem unseres Landes, sondern die letzten 16 Wochen unter Führung der Ampelkoalition. Da kann ich nur sagen: Wer das glaubt, der glaubt auch an sprechende, weiße Kaninchen. Willkommen in Alices Wonderland. Willkommen im Wunderland der CDU/CSU, wo die Realität auf dem Kopf steht.«

Welche Realität die Deutschen für realistischer halten, dürfte auch davon abhängen, wie gut das Land durch den Winter kommt – und mit ihr die ohnehin angeschlagene Ampel-Koalition.