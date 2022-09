BRITTA HAßELMANN, Grünen-Fraktionsvorsitzende

»Meine Damen und Herrren, kaum eine Debatte wird so faktenfrei geführt wie diese!«

AFD-FRAKTIONSVORSITZENDE ALICE WEIDEL, AfD-Fraktionsvorsitzende

»Sie haben allen Grund, einen heißen Herbst und Winter zu befürchten!«

AAMIRA MOHAMED ALI, Linken-Franktionsvorsitzende

»Was Sie hier als sogenanntes Entlastungspaket vorlegen, ich muss es so sagen, es ist einfach eine Frechheit.«



Generaldebatte im Bundestag, Krisenausgabe: Die politischen Akteure der Parteien legen sich diesmal besonders ins Zeug. Sogar der sonst eher kühle Kanzler Scholz schaltet auf Angriff – und hält ein für seine Verhältnisse leidenschaftliches Plädoyer für ein Zusammenrücken in der Gesellschaft:

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Verehrter Kollege Merz, ich habe Ihnen eben sehr genau zugehört. Ich will Ihnen. Ich will Ihnen eins antworten. Unterschätzen Sie unser Land nicht. Unterschätzen Sie nicht die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. In schweren Zeiten wächst unser Land über sich selbst hinaus. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird: Länder und Kommunen, Politik, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber und Betriebsräte, Unternehmer und Gewerkschaften. Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land und das ist jetzt das Falsche.«

Vorangegangen war die Attacke von Unionschef Friedrich Merz:

Friedrich Merz, CDU-Chef

» Und dann und dann diese Entscheidung und dann diese Entscheidung? Meine Damen und Herren, zur Kernenergie! Was Sie da am Montag verkündet haben, Herr Habeck, jetzt hat das Parlament schon verlassen. Wahrscheinlich guckt er sich gerade mal die Filme von gestern Abend an, aber, meine Damen und Herren, was da am Montagabend, was da am Montagabend verkündet worden ist, das beruhigt möglicherweise die grüne Basis, vor allem in Niedersachsen. In Wahrheit halten sie mit dieser Politik das ganze Land zum Narren und beschädigen möglicherweise unwiderruflich die deutschen Unternehmen, den gesamten Wirtschaftsstandort und vor allem die mittelständischen Unternehmen in unserem Land.

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Und wären wir mit den Speichern für Gas in Deutschland so unverantwortlich vorgegangen, wie das die vorher Verantwortlichen, der vorher verantwortliche Minister und die Regierung gemacht haben, dann würde ich Ihnen ausdrücklich sagen, hätten wir jetzt nicht 85 % Speicherkapazität, sondern quasi nicht so wie im letzten Jahr. Das ist der Unterschied zwischen der Union und den Parteien, die jetzt das Land regieren. Alles vorbereitet, denn die CDU CSU ist die Partei, die die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland Ausstiegs Entscheidungen getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie!«

Friedrich Merz, CDU-Chef

»Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn aus Ihrer Koalition, solange wir die Zeit dafür noch haben. Herzlichen Dank.«

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Sie haben einfach an dem Thema vorbeigeredet, das unser Land umtreibt.«

Schließlich, so Scholz, sei es das gerade verkündete Entlastungspaket, mit dem der Zusammenhalt in der Gesellschaft gesichert werden könne:

Olaf Scholz, Bundeskanzler

» Und es dient dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese Zeit kommen, dass die Unternehmen kommen, durch die Zeit kommen und dass die Arbeitsplätze gesichert werden. You'll never walk alone. Das ist das Motto dieser Regierung.«