Schlagabtausch im Bundestag Scholz und Merz machen sich gegenseitig für Energiekrise verantwortlich

Die vorangegangenen Attacken des Unionsfraktionschefs gegen die Ampelregierung wies Scholz scharf zurück. »Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land. Und das ist jetzt das Falsche«, hielt Scholz Merz entgegen.

Merz hatte zuvor der Bundesregierung vorgeworfen, in der Energiekrise eine Lösung zu verschleppen. Es handele sich bei dieser Krise um einen »klassischen Angebotsschock«, sagt Merz in der Generaldebatte. In einer solchen Situation gebe es in der Marktwirtschaft nur eine Antwort: Das vorhandene Angebot müsse ausgeschöpft werden. Das beinhalte auch einen vorläufigen Weiterbetrieb der noch verbliebenen drei Atomkraftwerke, sagt der Unionsfraktionschef. Niemand wolle zurück zur Kernenergie, jetzt aber diese Kapazitäten nicht zu nutzen, sei irrational. »Das, was Sie da jetzt machen, ist doch ein fauler Kompromiss.«