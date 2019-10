Schwarze Null Rechnungshof kritisiert Buchungskniff im Bundeshaushalt 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält es wie sein Vorgänger: Die schwarze Null, ein Haushalt ohne neue Schulden, bleibt das Ziel des SPD-Politikers. Auch für das kommende Jahr will er ohne Nettokreditaufnahmen auskommen.

Doch den ausgeglichenen Haushalt zu stemmen, wird in der jetzigen Lage immer schwieriger. Denn im Gegensatz zu früheren Jahren, als der Bund stets auf neue Steuereinnahmen in Rekordhöhe vertrauen konnte, ist dies angesichts der zurückhaltend laufenden Konjunktur und zusätzlicher Ausgaben für den Klimaschutz nicht mehr der Fall.

Um ein strukturelles Defizit von 9,5 Milliarden Euro auszugleichen, bedient sich das Finanzministerium unter Scholz eines legalen Buchungskniffs - dem Rückgriff auf die sogenannte Flüchtlings- oder Asylrücklage. Sie beläuft sich derzeit auf rund 34 Milliarden Euro und wurde in den vergangenen Jahren aus Überschüssen des Haushalts angelegt. Die Rücklage wurde aber bislang nicht angetastet, weil wegen der guten Konjunktur die Flüchtlingshilfen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden konnten.

Nun wird der Buchungskniff mit der angesparten Flüchtlingsrücklage in einem Bericht des Bundesrechnungshofs kritisiert, der dem SPIEGEL vorliegt und der diese Woche an die Haushälter des Bundestags ging.

Darin heißt es, der Bund wolle einen Haushalt ohne Nettokreditaufnahme sicherstellen, in dem der "eingeplante negative Finanzierungssaldo von 9,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 durch Entnahmen aus der Asylrücklage in Höhe von 9,2 Mrd. Euro (im Vorjahr: 5,5 Milliarden Euro) sowie durch Münzeinnahmen von 0,3 Mrd. Euro gedeckt werden soll".

Für die Entnahme aus der Asylrücklage sei aber "eine Finanzierung am Kapitalmarkt erforderlich", weil der Bund seinerzeit kein Finanzvermögen zurückgelegt habe, beschreiben die Rechnungsprüfer den Buchungsvorgang.

Ein Vorgehen des Bundes jedoch, das aus Sicht der Prüfer möglichst abzustellen ist. "Der Bundesrechnungshof empfiehlt, künftig Überschüsse direkt zum Schuldenabbau zu verwenden und keine buchmäßigen Rücklagen zu bilden, bei deren Entnahme eine Kreditaufnahme notwendig wird", heißt es im Bericht der in Bonn beheimateten Behörde vom 21. Oktober.

Kritik an Scholz durch FDP-Haushälter Otto Fricke

In Teilen der Opposition wird der Rückgriff des Bundesfinanzministeriums auf die Flüchtlingsrücklage schon seit längerem immer wieder aufs Neue kritisiert. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke nannte die Kritik des Rechnungshofes gegenüber dem SPIEGEL "so hart wie ehrlich".

Der FDP-Politiker warf Finanzminister Scholz vor, mit seinem "trickreichen Umweg" über die Asyl- und Flüchtlingsrücklage sei seine schwarze Null "schon längst zur Null auf Pump verkommen".

Der Bundesrechnungshof lege deshalb berechtigterweise den Finger in die Wunde und weise auf den schon jetzt bestehenden und absehbar weiter steigenden Schuldenstand des Bundes hin. Der Finanzminister, so Frickes Forderung, müsse sich nun endlich ehrlich machen und umsteuern, wenn er mit dem Haushalt 2020 nicht schon bald als "Schulden-Scholz in die Geschichtsbücher eingehen möchte".