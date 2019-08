Bewerbung für SPD-Vorsitz Scholz und Geywitz offen für Bündnis mit Linken

Lange Zeit war ein mögliches Bündnis mit der Linkspartei für viele Sozialdemokraten auf Bundesebene ein schwieriges Thema. Zu groß war die Angst vor einer Rote-Socken-Kampagne. Doch in Zeiten niedriger Umfragewerte rückt eine Koalition mit den Linken offenbar näher. So ist das Kandidaten-Team für den SPD-Vorsitz, Olaf Scholz und Klara Geywitz, unter bestimmten Umständen offen für eine Zusammenarbeiten mit den Linken.

"In Brandenburg hat die SPD zehn Jahre lang gute Regierungserfahrung mit der Partei Die Linke gemacht. Das war nicht immer einfach, aber verlässlich", sagte die brandenburgische Landtagsabgeordnete Geywitz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Viele Deutsche wollten in der Bundespolitik eine Regierung jenseits der großen Koalition, sagte Geywitz weiter. "Das wird klappen, wenn die SPD stärker wird. Zugleich muss die Partei Die Linke zentrale außen- und verteidigungspolitische Fragen klären. Wenn diese Fragen geklärt sind, wäre ich gesprächsbereit."

Die Linke fordert seit Längerem etwa einen Nato-Austritt. Ein Vorstoß, der aber nur bei einigen SPD-Linken Zuspruch findet.

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz

Der Zeitplan im Überblick:

1. Juli: Bewerbungen

Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband.

1. September: Regionalkonferenzen

Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München.

14. Oktober: Basisentscheid

Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen.

26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums

Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen.

6. bis 8. Dezember: Parteitag

In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.