Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz wollen ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz nicht an ein Bekenntnis zur Großen Koalition knüpfen. "Wir werben dafür, dass die SPD stärker wird", sagte Geywitz bei einem gemeinsamen Auftritt in Berlin. Die Probleme im Land könne man am besten in einer Regierung lösen. Die SPD zu stärken sei die einzige Möglichkeit, eines Tages auch wieder auf Bundesebene Optionen jenseits einer Großen Koalition zu haben.

Scholz ergänzte, die SPD solle den Menschen angesichts des vielfältigen Wandels in der Gesellschaft Sicherheit geben. Zentral seien zudem die Klimapolitik, die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, sagte der Vizekanzler.

Scholz betonte zudem, bei der gemeinsamen Kandidatur gehe es ausschließlich um die SPD. Es gehe nicht um die Frage, was aus der Regierung oder aus ihm als Finanzminister werde. "Ich kandidiere hier ohne Netz." Bei der Vorsitzendenwahl werde nicht über das Regierungsbündnis entschieden.

Scholz über Ko-Kandidatin Geywitz: "Starke Frau, klarer Kopf"

Geywitz begründete die gemeinsame Bewerbung auch damit, dass Scholz und sie "ganz unterschiedliche Personen mit ganz unterschiedlichen Biografien" seien. "Ich bin eine junge Frau aus dem Osten."

Scholz hob schon zuvor die Qualitäten von Geywitz hervor. "Das ist eine sehr starke Frau, die hat einen klaren Kopf, und ist in der Lage, die Dinge voranzubringen, die man voranbringen muss", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Als möglicher neuer SPD-Chef wolle er der Partei zu neuem Schwung verhelfen. "Die SPD muss raus aus dem Umfragekeller, sie braucht bessere Werte."

Scholz hatte bereits in der vergangenen Woche seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Am Dienstag teilten Geywitz und er dann mit, dass sie gemeinsam antreten wollen. Am Dienstagabend stellte sich die Hamburger SPD - Scholz' Heimatverband - auf einer Vorstandssitzung hinter das Duo. Damit haben die beiden die formalen Voraussetzungen für ihre Kandidatur erfüllt.

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz Der Zeitplan im Überblick: 1. Juli: Bewerbungen Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 1. September: Regionalkonferenzen Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten präsentieren sich danach in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Fünf Wochen lang können sie bei den Mitgliedern für sich werben. Der Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, der Abschluss am 12. Oktober in München. 14. Oktober: Basisentscheid Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen. 26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen. 6. bis 8. Dezember: Parteitag In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.

Um die Nachfolge der zurückgetretenen Andrea Nahles haben sich bislang mehrere Duos und Einzelkandidaten beworben. Die Frist für Bewerbungen läuft noch bis zum 1. September. Unter SPD-Anhängern gibt es große Vorbehalte gegen die Kandidatur von Scholz: In einer SPIEGEL-Umfrage lehnte ihn die Hälfte der Befragten als Parteichef ab.