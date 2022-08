Ohne Maske im Regierungsflieger »Eindruck der elitären Doppelmoral«

Die Aufnahmen sind nicht nur deshalb besonders ungünstig für die Bundesregierung, weil gerade in vielen Teilen Deutschlands die Sommerferien enden und Urlauber den Vorschriften entsprechend mit Maske den Rückflug Richtung Heimat antreten.

Wie kann man etwas einfordern, an das man sich selbst nicht hält?

Die Bilder fallen auch in eine Woche, in der das Kabinett den Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschließen will, das ebenjene Maskenpflicht im Flugzeug vorschreibt. Nicht nur auf Twitter wird nun die Frage laut: Wie kann man etwas einfordern, an das man sich selbst nicht hält?