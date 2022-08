Die bisherigen beiden Entlastungspakete hatten ein Gesamtvolumen von rund 30 Milliarden Euro.

Absage an die Übergewinnsteuer

Einer von SPD und Grünen und in der Opposition vor allem von den Linken geforderte Übergewinnsteuer steht der Finanzminister allerdings skeptisch gegenüber, da gebe es hohe Hürden. In der Praxis gebe es in anderen Ländern viele Probleme, in Italien beispielsweise 20 Klagen dagegen. Das sei »sicherlich kein Allheilmittel«, sagte Lindner. (Mehr zur Übergewinnsteuer in anderen Ländern lesen Sie hier .)