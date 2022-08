Bei Besichtigung von Gepard-Panzern Scholz verspricht weitere Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland

In Putlos werden derzeit ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet, unter anderem am Gepard. Scholz versprach, Deutschland werde die Ausbildung weiter unterstützen. »Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen«, sagt Scholz nach einem Treffen mit den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Deutschland werde die Ukraine weiter militärisch unterstützen und dafür sorgen, dass die Armee des Landes die Waffen möglichst effizient einsetzen kann. Die ukrainischen Truppen werden in Putlos von Ausbildern der Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann trainiert.