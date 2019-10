Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der harten Kritik von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz in Schutz genommen. Der CDU-Politiker hatte das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet und vor allem Merkel als führungsschwach und untätig attackiert.

Vizekanzler Scholz bezeichnete das in der "Süddeutschen Zeitung" nun als "unangemessen" gegenüber Merkel. "Und es spricht nicht für jemanden, wenn einfach faktenfrei rumgepöbelt wird."

Kurz zuvor war auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) der Kanzlerin zur Seite gesprungen: Es sei sehr offensichtlich, "dass es hier eher darum geht, alte Rechnungen zu begleichen", sagte das beratende Mitglied des CDU-Präsidiums in einem Interview des ZDF. "Ich habe wenig Verständnis dafür." Die Forderung nach einem vorzeitigen Ende von Merkels Amtszeit bezeichnete Günther als "Debatte, die von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele in ihrem Leben erreicht haben".

Scholz will keine weitere Große Koalition

Scholz wurde in dem Zeitungsinterview auch nach der aktuellen Personaldebatte in der Union gefragt - er wollte sie nicht bewerten. "Wir haben uns sehr gefreut, dass die Union sich nicht ununterbrochen in unsere inneren Angelegenheiten eingemischt hat", sagte er. "Das werden wir mit fairer Münze zurückzahlen."

Mit Blick auf die eigene Partei und den anstehenden Parteitag im Dezember betonte der Kandidat für den SPD-Vorsitz: "In gut vier Wochen ist die Führungsfrage in der SPD geklärt." Im Rennen um den Parteivorsitz sind noch zwei Duos übrig geblieben: die GroKo-Befürworter Olaf Scholz und Klara Geywitz gegen die GroKo-Skeptiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken (mehr dazu erfahren Sie hier).

Scholz bejahte die Frage, ob seine Zusage stehe, seine Partei nicht erneut in eine Koalition mit der Union zu führen. "Deutschland braucht eine Regierung ohne CDU und CSU", sagte Scholz. "Man merkt doch, wie die Union wie Mehltau über der Republik liegt." Wenn die SPD zusammenhalte und mit geradem Rücken auf den Platz gehe, "haben wir alle Chancen im Bund".