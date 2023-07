»Das trifft die Mitte der Gesellschaft ins Mark«

Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär zweifelt an, ob das gelingen kann. Die geplanten Neuerungen würden Frauen »abstrafen« und wieder in eine stärkere Abhängigkeit von ihren Männern bringen. »Das trifft die Mitte der Gesellschaft ins Mark«, sagte Bär über die geplanten Kürzungen. Vor allem »die Leistungsträgerinnen der Gesellschaft«, also besserverdienende Frauen, müssten nun wieder kürzertreten.