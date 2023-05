Filz-Vorwurf im Wirtschaftsministerium Scholz verteidigt Habeck

Konkret steht nicht Habeck unter Druck, sondern sein Staatssekretär Patrick Graichen. Er war an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der Deutschen Energie-Agentur (Dena), Michael Schäfer, beteiligt, obwohl dieser sein Trauzeuge ist. Sowohl Habeck als auch Graichen sehen das inzwischen als Fehler an, die Stellenvergabe wird neu aufgerollt.

»Irgendwann wird auch der Bundeskanzler mal seine Meinung sagen müssen«

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) hatte gefordert, dass Scholz sich in den Fall einschaltet. »Irgendwann wird auch der Bundeskanzler mal seine Meinung dazu sagen müssen, was er eigentlich von diesem Treiben in einem seiner vielleicht wichtigsten Ministerien hält«, sagte der CDU-Chef. Die Bundesregierung müsse den Verdacht ausräumen, »dass hier nur mit Filz und Vetternwirtschaft gearbeitet wird«.