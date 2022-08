Nach der deutschen Gesetzeslage ist das Tragen einer Maske an Bord von Flugzeugen – ebenso wie etwa in Fernzügen – jedoch Pflicht. Auch Tests können nicht von der Vorschrift entbinden. Das Kabinett will am Mittwoch die neuen Coronaregeln für den Herbst auf den Weg bringen. Sie sehen weiterhin eine Maskenpflicht in Flugzeugen vor.

Zum Schutz vor einer Herbstwelle soll es den Ländern ab Oktober jedoch wieder möglich werden, etwa in Geschäften Maskenpflicht zu verhängen. Die geplanten Neuerungen gehen auf einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) von Anfang August zurück (lesen Sie hier mehr zu den geplanten Änderungen).