Olaf Scholz in Bund-Länder-Runde Der Coronatest

Als designierter Kanzler geriet Olaf Scholz in der Coronakrise unter Druck. In der Bund-Länder-Schalte konterte er Forderungen nach schärferen Maßnahmen nun recht souverän – sogar die Union war am Ende zufrieden.