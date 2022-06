Am Ende spielt es keine große Rolle, was Scholz dazu getrieben hat, vor laufenden Kameras eine Journalistin zu verhöhnen. Er mag sich für witzig, schlagfertig und sowieso schlauer als alle anderen zusammen halten, tatsächlich wirkt sein Auftritt, als Clip in den sozialen Medien mittlerweile tausendfach verbreitet, in erster Linie peinlich. So also präsentiert sich der vielen ja noch neue Bundeskanzler dem globalen Publikum? Das ist seine Art, mit einer Frau umzugehen, die doch nur ihren Job macht?

Dabei könnte Olaf Scholz doch wesentlich souveräner auftreten, menschlicher, herzlicher, verbindlicher. Könnte er? Vielleicht kann er es einfach nicht.