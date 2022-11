Am Donnerstag bricht Olaf Scholz nach China auf – seine erste Reise als Kanzler in das Land. Auch innerhalb seiner Ampelkoalition regt sich Widerstand gegen den Besuch. Doch Scholz hat nun Kritik an der Visite zurückgewiesen. In jüngster Zeit hätten sich die Welt und China grundlegend verändert, schreibt der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« . Dem müsse sich die Politik anpassen: »Es ist klar: Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern.«