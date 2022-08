Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in Hamburg dem Untersuchungsausschuss zum Skandal um die in den Cum-Ex-Skandal verwickelte Warburg Bank Fragen beantwortet – und dabei abermals alle Vorwürfe zurückgewiesen. »Ich habe auf das Steuerverfahren Warburg keinen Einfluss genommen«, sagte Scholz zu Beginn seiner Zeugenbefragung. Der Kanzler sprach von »Mutmaßungen und Unterstellungen«, die gegen ihn gerichtet würden. Die Opposition in Hamburg und im Bund äußerte derweil massive Zweifel an Scholz' Glaubwürdigkeit.