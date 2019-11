"Wer das tut, macht die SPD klein" Scholz will nicht auf Kanzlerkandidaten verzichten

Vizekanzler und Parteivorsitz-Bewerber Olaf Scholz will nicht, dass die SPD von ihrem Selbstverständnis abrückt, bei einer Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Einen entsprechenden Vorstoß seines Rivalen um den Parteivorsitz Norbert Walter-Borjans kritisierte er: "Wer das tut, macht die SPD klein - und das hat die Sozialdemokratische Partei nicht verdient", sagte Scholz dem "Tagesspiegel".

Der Bundesfinanzminister bekräftigte, die SPD könne bei einer Bundestagswahl mit dem richtigen Kandidaten schnell zehn Prozentpunkte hinzugewinnen. Auf die Frage, ob er dieser Kandidat sei, sagte Scholz dem Interview zufolge: "Wir sind jetzt erst mal dabei, Vorsitzende zu wählen."

Walter-Borjans hatte im SPIEGEL-Streitgespräch gesagt, er glaube nicht, "dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen". Tage später sagte er dann: Wenn sich vor der Bundestagswahl abzeichne, dass die SPD eine Regierung führen könne, "werden wir natürlich sagen, wer Kanzler werden soll".

Die SPD-Mitglieder können ab Dienstag bis zum 29. November in einer Stichwahl über die neue Parteispitze abstimmen. Scholz kandidiert gemeinsam mit Klara Geywitz gegen das Duo Saskia Esken/Walter-Borjans. Am 30. November will die SPD verkünden, welches Duo die Stichwahl gewonnen hat. Danach soll ein Parteitag die Gewinner bestätigen und über die Fortsetzung der GroKo abstimmen.

Plan zu Männervereinen "womöglich verfassungswidrig"

In dem Interview verteidigte Scholz zugleich seinen Vorstoß für eine Streichung von Steuervorteilen für reine Männervereine gegen Kritik aus der Union. "Es geht um Vereine, die konsequent und bewusst keine Frauen zur Mitgliedschaft zulassen - ohne jeden sachlichen Grund", sagte er. CDU-Vize Armin Laschet hatte etwa unter Verweis auf Bergmannschöre von einen "Frontalangriff auf das Ehrenamt" gesprochen. Der Vereinsrechts-Experte Johannes Fein bezeichnete Scholz' Plan im SPIEGEL-Interview als "womöglich verfassungswidrig".

Der Vizekanzler begrüßte im "Tagesspiegel"-Interview außerdem den geplanten Bau eines Werks des E-Autobauers Tesla in Brandenburg. Mit Blick auf deutsche Branchenvertreter sagte er: "Die deutschen Konzerne werden milliardenschwere Investitionen in neue Fahrzeugtechnologien tätigen. Ich bin sicher, dass sie weiter an der Spitze bleiben werden."