Ab kommendem Jahr sollen mehr Menschen Wohngeld beantragen können. Das versprach Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitagabend beim Wahlkampfauftakt seiner Partei im niedersächsischen Cuxhaven und verwies auf die Energiekrise. »Wir finden, das müssen viel mehr Leute kriegen, und da muss auch eine Heizkostenkomponente rein. Und wir machen eine solche Reform zum Anfang des nächsten Jahres«, sagte der SPD-Politiker. In Niedersachsen wird der Landtag am 9. Oktober neu gewählt.