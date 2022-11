Zudem sei die Verleihung der Staatsangehörigkeit »das Ergebnis einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft«. Sie dürfe nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen, mahnte der FDP-Generalsekretär. Er schloss sich damit inhaltlich weitgehend der Kritik der CDU/CSU an.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte zuvor seine Ablehnung von Faesers Einbürgerungsplänen bekräftigt. In der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin« sprach er sich am Sonntagabend gegen die doppelte Staatsbürgerschaft aus und warnte vor Einwanderung in die Sozialsysteme.

SPD-Chefin Esken verteidigt Reformpläne

Auch SPD-Chefin Saskia Esken verteidigte die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts als einen Schritt zur Modernisierung Deutschlands. »Mit dieser Reform des Staatsbürgerschaftsrechts wird die Ampel weiter daran arbeiten, den konservativen Muff von diesem Land abzuschütteln, und es ist nicht überraschend, dass die Union da erst mal nicht einverstanden ist«, sagte Esken nach SPD-Gremienberatungen am Montag in Berlin. »Leistung soll sich eben auch lohnen, auch in diesem Zusammenhang.«