Bundeskanzler Olaf Scholz hat für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit in Rüstungsfragen geworben. Die Organisation zum Management von gemeinsamen Rüstungsvorhaben habe das Zeug dazu, »zum Nukleus einer europäischen Zusammenarbeit« zu werden, sagte der SPD-Politiker am Freitag auf einer Bundeswehrtagung in Berlin. »Wenn – und das ist die Voraussetzung – wir, die Mitgliedstaaten, es schaffen, unsere nationalen Vorbehalte und Regularien zu überprüfen, was die Nutzung und den Export gemeinsam hergestellter Systeme angeht.« Dazu sei die Bundesregierung bereit – was manchen vielleicht überraschen möge.