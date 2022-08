Auch Schuster verurteilte die Äußerung von Abbas. »Damit relativiert er nicht nur die Schoa und die nationalsozialistische Vernichtungspolitik.« Abbas trete auch »das Andenken an sechs Millionen ermordete Jüdinnen und Juden mit Füßen und beschädigt die Erinnerung an alle Opfer des Holocaust«, erklärte Schuster. »Nicht minder beschämend ist es, dass Mahmud Abbas nicht in der Lage ist, die Ermordung der elf israelischen Sportler bei der Olympiade 1972 in München durch palästinensische Terroristen zu verurteilen.« Er frage sich, »wie ein Politiker, der Terror duldet, Partner für Frieden sein soll«, erklärte der Zentralratspräsident weiter.