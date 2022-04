Kanzler Olaf Scholz hat die russische Militäroffensive im Osten der Ukraine verurteilt. Der Krieg sei damit in eine neue Phase getreten, sagte er in Berlin nach einer Videokonferenz mit Staats- und Regierungschefs internationaler Partner und den Spitzen von Nato und EU.

Deutschland werde der Ukraine in Abstimmung mit westlichen Partnern Waffen liefern. »Das Ziel ist es, das ukrainische Militär so zu ertüchtigen, dass es sich des russischen Angriffs erwehren kann«, sagt er. Weil die Bundeswehr über keine großen Bestände mehr verfüge, die sie abgeben könne, arbeite man mit der deutschen Industrie und der ukrainischen Regierung eine Liste ab, was dem Land geliefert werden könne.