Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Was glauben Sie, woher diese Veränderung kommt? Und was passiert da gerade in der iranischen Gesellschaft?«

Jasmin Tabatabai, Schauspielerin

»Die Menschen haben einfach so die Schnauze voll. Ich glaube, diese, diese, das sind doch nicht nur. Es geht doch nicht nur um ein Kopftuch oder irgendwie eine... Es geht um so viele Sachen. Dass man immer Angst haben muss, wenn man sich küsst. Dass man immer irgendwie... also in der Öffentlichkeit küsst. Dass man, dass man auf der Straße tanzen möchte. Für die Mädchen, die glauben, sie sind Jungs oder die sich fühlen wie Jungs. Für all diese Leute gehen die Menschen auf die Straße. Vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, den Frauen zuzuhören. Denn Muslimas, die keinen Schleier tragen wollen und die sonst immer irgendwie, wo man einfach immer so weg guckt. Weil es ist ja so, es ist ja nicht nur der Schleier. Die Frauen werden, wie Omid völlig richtig gesagt hat, systematisch im Iran diskriminiert, in vielen Teilen des alltäglichen Lebens: im Erbrecht. Warum soll ich automatisch nur die Hälfte dessen erben, was mein Bruder erbt? Scheidungsrecht: ganz großes Problem. Die Kinder gehen sofort automatisch zum Mann, egal was ist.«

Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Vor wenigen Wochen erst hat die iranische Regierung unter Präsident Raisi ein strengeres neues Gesetz zum Tragen des Hijabs verabschiedet. Was glauben Sie, Herr Nouripour, warum diese Verschärfung? Hätte das Regime nicht ahnen können, dass genau dieses symbolträchtige Thema auch zu Demonstrationen führen wird?«

Omid Nouripour, Co-Chef Bündnis90/Die Grünen

»Das sind zwei Gründe. Das eine ist die komplette Entkopplung des Systems von der Realität der Menschen. Das Zweite ist... Kein Gespür mehr dafür... Ne überhaupt nicht mehr. Das ist ja mittlerweile - man kennt das ja aus der späten sowjetischen Zeit. Die Leute gehen auf die Straße und sagen: Milch ist zu teuer. Dann heißt es: Ihr seid alle Spione und Provokateure des Westens. Und der zweite Grund ist: Die meinen das so! Gerade die Leute um Raisi herum und die sind mittlerweile der Mainstream des Regimes. Früher gab es Reformer. Gibt es ja alle nicht mehr. Diese Leute sind alle Hardcore-Fundamentalisten, die meinen das so, das sind Leute, die aus ganz merkwürdigen Sekten teilweise kommen, die dann darüber reden... Das habe ich selber erlebt ja. Pistazien, die nicht offen sind. Manche Pistazien sind zu, man nimmt eine Mischung und dann kriegt man sie nicht auf. Die sind nicht gesegnet worden vom Auge Alis, und das meinen die so, das sind total bekloppte Leute, wenn ich es mal auf Deutsch sagen darf, und das sind Hardcore-undamentalisten, und die leben das auf Kosten der Leute aus und allen voran auf Kosten der Frauen.«

Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Diese schon thematisierte Sittenpolizei klingt natürlich für uns wie eine Sache aus dem Mittelalter. Hatte einer von Ihnen schon Kontakt mit dieser Sittenpolizei?«

Jasmin Tabatabai, Schauspielerin

»Als ich noch in den Iran gefahren bin, das war, bis ich 19 war. In den 80er Jahren war sie auch sehr aktiv und sehr, sehr streng, die Sittenpolizei. Wir hatten alle Angst, dass irgendwo ein Haar rauskommt. In den Achtzigern haben Sie die Frauen mitgenommen, wenn ein Haar raus kam. Ja, und ich hatte auch einmal, da hatte meine Mutter im Norden vom Iran Abends so hinten gebunden das Kopftuch. Da kam gleich einer, hat uns zurechtgewiesen. Meine Cousinen wollten sie verhaften, weil sie zu aufreizend geht. Das kann dir ja auch passieren. Ja, du, du, du, du, du gehst zu aufreizend. Worauf sie mit der iranischen Schlagfertigkeit gesagt hat: Was soll ich machen? Er ist halt groß.«

Omid Nouripour, Co-Chef Bündnis90/Die Grünen

»Ich war mit meiner Oma unterwegs. Sie haben eine ältere Frau und es war ein heißer Sommer. Eine Frau rausgepickt, eine ältere Frau, die war über 60. Ihre Strümpfe seien zu dünn.«

Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Wann war das?«

Omid Nouripour, Co-Chef Bündnis90/Die Grünen

»84/85. Und sie wurde öffentlich ausgepeitscht. Das habe ich selber gesehen. Meine Schwester ist 87, da war sie 17, verhaftet worden, weil sie zu einem Geburtstag gegangen ist, eines Mädchens aus ihrer Klasse. Und da war noch ihr Bruder und noch ein Freund vom Bruder dabei, sie waren zwölf. Aso war es eine gemischte Party. Also war es unsittlich. Meine Schwester war ein paar Tage in Einzelhaft. Und das sind die finstersten 80er Jahre gewesen. Das ist graduell verbessert worden, Raisi geht wieder zurück dahin und das halten die Leute...«

Jasmin Tabatabai, Schauspielerin

»Die Leute werden ausgepeitscht, wenn sie sich irgendwie mit ihrer Freundin im Café treffen, oder wenn sie dann irgendwo eine Party...«

Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Heute nicht in den Achtzigern?«

Jasmin Tabatabai, Schauspielerin

»Auch jetzt noch, wenn Alkohol konsumiert wird und du hast vielleicht nicht die richtigen Leute bestochen und dann wird ein Raid gemacht, dann wird das Haus gestürmt und dann sind Leute, die ich kenne, die dann erst ganz lange im Gefängnis sind und dann wird gedealt und dann kriegen sie ihre Peitschenhiebe.«

Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Was glauben Sie, was hat dieser Präsident tatsächlich vor?«

Omid Nouripour, Co-Chef Bündnis90/Die Grünen

»Ich glaube, dass ihm das Wasser bis zum Halse steht und dass er das so langsam realisiert. Aber das Problem ist ja nicht wie gesagt die Kopftuchgesetzgebung, sondern das ist das Symbol für so viele andere Druckmomente, die die Leute erleben und dementsprechend müsste er massivste Reformen an den Tag legen, die das System nicht überstehen würde und an die das Volk auch nicht immer glaubt.«

Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Man könnte zum Beispiel Zentren für Diskussionen eröffnen, schlägt er vor.

Omid Nouripour, Co-Chef Bündnis90/Die Grünen

»Wenn die Leute dann in den Zentren für Diskussion sagen dürfen, was sie glauben und was sie denken. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, dass die Leute das kaufen.«

Jasmin Tabatabai, Schauspielerin

»Wie die meisten Iraner glaube ich nicht, dass dieses Regime reformierbar ist.«

Omid Nouripour, Co-Chef Bündnis90/Die Grünen

»Ich glaube... mir geht es so, dass ich das vor ein paar Jahren noch gedacht habe und jetzt geht es mir genauso.«

Markus Feldenkirchen, Der SPIEGEL

»Würden Sie sich ein stärkeres Zeichen der Solidarität vonseiten der Bundesregierung wünschen in diesen Tagen mit denen, die dort auf die Straße gehen, etwa auch von unserer Außenministerin Frau Baerbock?«

Jasmin Tabatabai, Schauspielerin

»Eine direkte Ansage an Raisi von Ihrer Seite wäre sehr begrüßenswert. Und sie muss dranbleiben. Sie muss. Sie hat mit ihrem Versprechen nach feministische Außenpolitik große Hoffnungen bei uns allen geweckt. Und ich glaube auch fest daran, dass sie das machen kann, dass sie einen Unterschied machen kann. Und ich hoffe, dass sie weiter dran bleibt und dass es eben nicht bei den gut gemeinten und betroffenen Worten bleibt, sondern dass es eben auch Handlungen gibt. Schluss mit dieser Appeasementpolitik!«