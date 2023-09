Nur einmal in bald 75 Jahren, 1998, fand sich in einer neuen Bundesregierung keine Partei aus der vorherigen Regierung. Weil sonst also immer eine Partei über den Machtwechsel hinaus auch in der neuen Regierung saß, unterblieb jenes »Aufräumen mit den Vorgängern«, das die Regierungswechsel in manchen anderen Staaten einem politischen Blutbad zusehends ähnlicher macht. Dieser Kontinuität bildende Faktor wird im Deutschland der Jahre 2025 Fortfolgende vermutlich nicht schwinden, und es gibt wahrlich Schlimmeres. Es müssen nur alle ernsthaften Kräfte klarmachen, dass in unserem Wahl- und Parteiensystem Wahlversprechen niemals viel mehr sein können als Bemühenszusagen.