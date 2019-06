Die Wahlplakate stehen auch Tage nach der Abstimmung noch. "Viel mehr Bus und Bahn. Mit Anna" steht auf einem. Die Grüne Anna Kebschull ist darauf zu sehen, wie sie mit zwei Bürgern Zug fährt. Das Bild ist nicht ganz scharf, ein Parteikollege hat es aufgenommen. Auf dem anderen verspricht, in Hochglanzoptik, der amtierende CDU-Landrat Michael Lübbersmann neben zwei anderen Bürgern: "Stark für den Landkreis Osnabrück".

Anna Kebschull fährt mit ihrem Familienkombi an den Plakaten vorbei. Sie ist unterwegs zu Bürgermeistern im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen. Bei einem Landkreis fast so groß wie das Saarland ist das mit Bus, Bahn und Fahrrad nicht möglich. Noch nicht. Aber bald, wenn es nach Kebschull geht.

Friso Gentsch Die gewählte Landrätin Anna Kebschull zwischen den Wahlplakaten von sich und ihrem Gegner

Noch vor wenigen Tagen kannten die Chemie-Ingenieurin außerhalb von Niedersachsen nur wenige Menschen. Dann gewann sie die Landratswahl in der CDU-Hochburg. Seit 1946 hatten die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Osnabrück zuverlässig Männer von der CDU zu Landräten bestimmt. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai zwang Kebschull Amtsinhaber Lübbersmann in die Stichwahl. Am 16. Juni wurde sie zur ersten grünen Landrätin Deutschlands gewählt. Sie bekam rund 52 Prozent der Stimmen, Lübbersmann etwa 48 Prozent.

Auf einmal wird auch im politischen Berlin auf den Landkreis in Niedersachsen geschaut. In Osnabrück, so deuten es viele, haben die Grünen bewiesen, dass sie auch für Wähler der Union wählbar sind, ja, dass sie vielleicht sogar Chancen auf das Kanzleramt haben. Hier haben sie das eingelöst, wovon seit dem historisch guten Ergebnis bei der Europawahl viele träumen.

Kebschull findet diese Lesart übertrieben. Bei den Bürgermeisterwahlen in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück habe die grüne Kandidatin Mitte März nur zwölf Prozent der Wählerstimmen bekommen. Stattdessen gewann eine Kandidatin der SPD - ausgerechnet der Partei also, die gerade historisch schlechte Zustimmungswerte hat.

"Wir können den Leuten ihre Autos nicht verbieten"

Wenn sie ihren Sieg erklären soll, sagt Kebschull: "Manchmal passen viele Dinge einfach zusammen". Es sei eine Mischung aus Arbeit, Timing und Glück gewesen. Es durften junge Leute ab 16 Jahren abstimmen. Diese Gruppe wendet sich gerade von der CDU ab - und den Grünen zu. Kebschull sagt, sie wolle in der Kommune genau die Politik machen, mit der die Parteispitze um Annalena Baerbock und Robert Habeck gerade wirbt, nämlich Kompromisse zu finden. Und: Das Image der Grünen habe sich verändert, sagt die 46-Jährige, "wir werden nicht mehr als Verbotspartei wahrgenommen".

Das ist Kebschull wichtig, um eines ihrer Kernthemen durchzusetzen: einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Das ist nicht einfach in einer Gegend, in der viele Menschen auf ihre Autos angewiesen sind. Kebschull möchte das ändern: mit Bürgertickets, Apps und Mitfahrmöglichkeiten. "Ich möchte niemandem ein Auto verbieten", sagt sie, "wir machen das Angebot einfach so unschlagbar gut, dass sich Menschen fragen, warum sie noch so viel Geld für ein Auto ausgeben sollen".

Diese Pläne gefallen auch den beiden Bürgermeistern, die Kebschull an diesem Tag besucht. Der Bürgermeister der Gemeinde Ankum empfängt Kebschull mit fair gehandeltem Kaffee und Apfelkuchen vom eigenen Biobauernhof. Detert Brummer-Bange ist Mitglied der unabhängigen Wählergemeinschaft. Im Kreistag saß er lange neben Kebschull, als sie noch Fraktionsvorsitzende ihrer Partei war. Zur Begrüßung umarmt er seine Kollegin herzlich.

Wie kommt man ohne Auto in die Stadt?

Brummer-Bange sagt: "Ich glaube, die wenigsten haben sich vorstellen können, dass Anna gewinnt." Dem Landkreis gehe es gut, sagt er, das sei auch Kebschulls Vorgänger zu verdanken. "Aber jetzt gibt es eben neue Herausforderungen." Die Bevölkerung altere und sei darauf angewiesen, auch ohne Auto in die Stadt zu kommen.

Friso Gentsch Anna Kebschull und der Bürgermeister von Ankum, Detert Brummer-Bange

Und dann, fügt er hinzu, sei da noch das Thema Gewässerschutz. Er spielt an auf eine Debatte, die für Kebschulls Wahlsieg nicht unwichtig war. Es ging um die Breite eines Gewässerschutzstreifens, also eines Gebiets, in dem Landwirte ihre Felder nicht spritzen dürfen, damit keine Pestizide ins Wasser gelangen.

Erst setzte der CDU-Landrat gegen Empfehlungen von Naturschützern eine Breite von einem Meter durch. Kurz vor der Wahl schwenkte er dann auf die von den Grünen vorgeschlagenen fünf Meter um - und bot den Landwirten dafür finanzielle Entschädigung. "Viele haben gesagt, er sei einfach umgefallen", sagt Brummer-Bange. Dann trägt er Kebschull seine Anliegen vor. Vor allem treibt ihn der Ausbau der Stromtrassen um: Eine Überlandleitung soll hier entstehen.

Zudem solle die Anbindung nach Osnabrück dringend besser werden, bittet der Bürgermeister. Kebschull freut sich über dieses Stichwort und stellt nochmals ihre Pläne für den öffentlichen Nahverkehr vor. Wenn sie spricht, ist sie noch die Kandidatin im Bewerbermodus, nicht die kommende Landrätin.

Bürgermeister Nummer zwei erwartet Kebschull ein paar Kreisverkehre und etwa 15 Autominuten entfernt in Fürstenau. Benno Trütken verwaltet eine Samtgemeinde aus drei Ortschaften und auch er, das gibt der SPD-Politiker gleich zu Beginn zu, war überrascht über das Wahlergebnis.

Den Termin nutzt er, um Kebschull einen Prospekt zu präsentieren, er zeigt ihr den neuen Freizeitpark, wo man mit Panzern fahren kann, das Erlebnishotel im Gefängnis, das Gymnasium, in dem Reiten als Sport bis zum Abitur möglich ist. Dann spricht Trütken über die Probleme seiner Gemeinde: die schlechte Anbindung nach Osnabrück, den Breitbandausbau, fehlende Arbeitsplätze. Zum Schluss überreicht er eine grüne Jutetasche mit Windrad und Schutz für den Fahrradsattel. Auf Wiedersehen und auf gute Zusammenarbeit.

Friso Gentsch Anna Kebschull im Gespräch mit Bürgermeister Benno Trütken

Bevor Kebschull im November ihr Amt offiziell antritt, ist noch viel zu organisieren. Sie muss einen stellvertretenden Geschäftsführer für die Nachhilfeschulen finden, die sie besitzt, einen Stab zusammenstellen, Verwaltungsarbeit lernen.

Nur jeder zehnte Landrat ist weiblich

Als sie wieder im Auto sitzt, rufen weitere Bürgermeister an, um zu gratulieren. Kebschull freut sich. Sie ist stolz darauf, was sie geschafft hat: In Deutschland ist nur jeder zehnte Landratsposten mit einer Frau besetzt. Außer Kebschull gibt es überhaupt nur zwei weitere Landräte von den Grünen, in Bayern. Kebschull ist 2009 in die Partei eingetreten, aus Protest gegen Angela Merkels Atompolitik. Sie hatte sich nie vorgenommen, politische Karriere zu machen, sagt Kebschull. Sie saß im Gemeinderat, später im Kreistag. Und bald sitzt sie im Landratsamt.

Was nach der Wahl anders ist? Endlich, sagt Kebschull, könne sie mal etwas umsetzen. Endlich habe sie Einfluss. Das Wort Macht benutzt sie nur ungern, es erinnere sie zu sehr an die alten Strukturen. Schließlich, findet Kebschull, haben die Wähler dafür gestimmt, dass sich wirklich etwas verändert.