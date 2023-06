Vorfall in Osnabrück Schüsse auf Büro der Querdenkerpartei »Die Basis« – Staatsschutz ermittelt

In Osnabrück ist ein Büro der Basisdemokratischen Partei Deutschlands angegriffen worden. Auch an einem Wohnhaus in der Nachbarschaft fielen Schüsse. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang.