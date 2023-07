Ähnlich sieht es der Thüringer CDU-Politiker Mike Mohring: »Die Entscheidung zum Wechsel des Generalsekretärs war richtig.« Für die Nachfolge auf Linnemanns Stellvertreterplatz »sollte aber wieder jemand aus den Ost-Landesverbänden aufrücken, um die Anzahl der Ostdeutschen im Präsidium stabil zu halten«.

Zurückhaltender äußert sich Franz-Robert Liskow, Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern. »Ich bin sehr zuversichtlich, dass es mit Carsten Linnemann als Generalsekretär gut laufen wird. Ich halte den Wechsel für eine richtige Entscheidung«, sagt er dem SPIEGEL. Für den nächsten Parteitag müsste man dann »entsprechend schauen für den freien Platz im Präsidium«. Mit den beiden Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und Michael Kretschmer sei »der Osten im Präsidium sehr gut vertreten«. Entscheidend seien am Ende ohnehin »die passenden Köpfe, nicht deren Herkunft«, so der Landeschef.