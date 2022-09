Seitdem grübele ich. Wäre es nicht langsam Zeit, der Vernunft die blinde Gefolgschaft zu kündigen? Ich bin dreimal geimpft und einmal genesen – die Münchner Mutante wird mich schon nicht in den Himmel der Bayern schicken. Und sowieso: Wenn sie mich nicht auf der Wiesn erwischt, dann in den Wochen danach im S-Bahn-­Getümmel oder im fensterlosen Klo des SPIEGEL-Büros am Marienplatz.

Am Donnerstag habe ich mich mit dem neuen Omikron-Impfstoff boostern lassen. Außerdem besitze ich vier Dirndl, in denen ich vor Corona als stolze Münchnerin gerne auf die Wiesn gegangen bin. Wieso traue ich mich nun nicht mehr hin? Warum sehe ich Schwarz statt Weiß-Blau?